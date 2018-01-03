Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает народ Ирана, пытающийся бороться со своим "коррумированным правительством". Трамп: Вы увидите большую поддержку со стороны Соединенных Штатов в подходящее время! Фото: EPA Он отметил, что уважает народ Ирана, пытающийся бороться со своим "коррумпированным правительством"."Вы увидите большую поддержку со стороны Соединенных Штатов в подходящее время!" – добавил президент. Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г. 28 декабря 2017 года в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. 30 декабря в столице Ирана Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания.31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия.За время протестов погибли 23 человека. Силовики задержали 450 протестующих. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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