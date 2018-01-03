Первый месяц года будет отмечен четырьмя особыми периодами – как в положительном, так и в отрицательном смысле. С одной стороны, звезды будут помогать динамическому росту, расширению, активной бизнес-деятельности, творчеству, зарубежным поездкам, празднествам, любви, сексу и даже зачатию гениальных детей. С другой стороны, астрологическая ситуация может быть недостаточно благоприятной для принятия важных финансовых решений, поездок и составления жизненных планов.

Своими предупреждениями и рекомендациями с "" поделился астролог Влад Росс, передает .

Благоприятный динамический рост, расширение, счастливые обстоятельства могут складываться сразу после Нового года, с 4 по 9 января, когда будут сходиться две планеты – Марс и Юпитер. Этот период будет блестящим в плане каких-то решительных действий и поездок.

Могут удаваться большие дела, в это время прекрасно находиться за границей. Я понимаю, что в этот период, скорее только, большинство будет отдыхать, но бизнесмены, не пропускайте это время – лучшее время для бизнес-проектов, для старта новых проектов и в целом для расширения восприятия.

С 8 по 11 января будет интересное соединение Венеры, Плутона и Солнца. Эти дни благоприятны для любви и секса, для нахождения своей андрогинной половины – своего человека, любви всей жизни. Хороший период для тех, кто давно хотел попробовать себя в какой-нибудь Тантре или в новых сексуальных практиках. В это время также очень хорошо зачинать детей – они могут оказаться гениями.

Этот период идеально подходит и для свадеб.

Кроме того, это лучшее время для празднований и массовых мероприятий, только, что близко к категориям красоты и изящества.

Период с 13 по 18 января, наверное, станет самым сложным периодом за весь месяц. Меркурий будет отходить от Сатурна в Черной Луне. Это период обмана и иллюзий. Не рекомендую принимать важных финансовых решений и в целом важных жизненных решений – вас могут "кинуть" либо решение окажется ошибочным. Лучше в это время никому не доверять.

Кроме того, желательно никуда не ездить, отложить поездки, поскольку возможны препятствия и трудности. Это не лучшее время для торговли и для коммерции в принципе.

С 23 по 29 января может сложиться аварийная ситуация, поскольку Меркурий – символ поездок, транспорта, приключений, - сойдется с Плутоном – символом смерти и разрушений. Кроме того, он будет делать жесткий квадрат к Урану. Поэтому важные соглашения и встречи в это время я рекомендую отменить, поскольку все может быть с точностью до наоборот.

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