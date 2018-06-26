Известная американская актриса и светская львица Хлое Кардашьян впервые прокоментировала свои отношения с мужем-изменником Тристаном Томпсоном после после громкого скандала, сообщает Сегодня .

По данным источника, в Twitter Хлое появилось обращение ее поклонницы, которая очень переживает за личную жизнь звезды: "Я обожаю и восхищаюсь семейством Кардашьян, но я так разочарована решением Хлое остаться с этим изменником Тристаном. Она выступает за то, чтобы женщины знали себе цену и бросали таких мужей, а когда пришло время действовать -она лицемерит".

В свою очередь Хлое Кардашьян не растерялась и незамедлительно ответила:

"Не совсем так. Вы не знаете, что происходит в нашей семье и сколько сил нам нужно для восстановления и дальнейшего сосуществования. Я горжусь своей силой. Я ценю ваше мнение". - прокоментировала звезда.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира