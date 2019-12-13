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Нафтогаз проводит в Вене переговоры с Газпромом
13.12.2019 13:38
Нафтогаз и Газпром проводят переговоры в Вене
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
вене
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газпром
нафтогаз
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