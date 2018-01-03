В Ужгороде в помещении Государственной экологической инспекции в Закарпатской области возник пожар. Об этом Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области сообщило в сети Facebook, передает

"3 января в 8:35 в Службу спасения "101" пришло сообщение о пожаре в помещении на улице Швабской. По указанному адресу были направлены два отделения 14-й государственной пожарно-спасательной части областного центра. Пожар площадью 2 м. локализовали в 08:50, а в 09:01 был полностью ликвидирован. Благодаря профессиональным и слаженным действиям бойцов ГСЧС, удалось спасти от уничтожения огнем помещение государственного учреждения. Центром возгорания стал один из кабинетов", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что причина и убыток от пожара устанавливаются компетентными службами, однако, огонь успел повредить часть служебной документации и имеющуюся там офисную мебель и оргтехнику.

Среди вероятных причин возникновения пожара рассматривается и короткое замыкание электроудлинителя. Травмированных и погибших на пожаре не было.

Напомним, за первые сутки нового года в Украине в результате пожаров погибли 16 человек. Основной причиной несчастий является собственная небрежность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами.

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