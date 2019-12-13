Погода, Новости, загрузка...
Оржель рассказал, когда подпишут контракт по газу
13.12.2019 13:57
Оржель заявил, что договор по газу подпишут в январе Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 