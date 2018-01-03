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Экз-заложник боевиков Ахмеров сообщил, что боевики начали слежку за ним за год до задержания
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03.01.2018 17:40
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Ультрасы луганской "Зари" Артем Ахмеров и Владислав Овчаренко были
задержаны боевиками "ЛНР" в октябре 2016 года после видео с
сожжением флага террористической организации. По словам Ахмерова,
видео было снято для узкого круга людей и обнародовано в закрытой
группе. Ахмеров и Овчаренко (крайние слева) были освобождены 27
декабря Фото: Константин Реуцкий / Facebook "В октябре 2016 года
нас задержали в центре города. Для них оказалось в новинку, что
Влад был блогером паблика "Луганська хунта". Они "пальцем в небо"
указали и попали точно. Плюс – сожженный флаг", – рассказал
Ахмеров.По его словам, позже боевики признались, что следили за ним
и его другом с сентября 2015 года.Ахмеров рассказал, что видео с
сожжением флага "ЛНР" было снято для узкого круга людей и
обнародовано в закрытой группе."Мы его сожгли в память о нашем
погибшем друге, который воевал в "Азове" и погиб в Иловайском
котле", – добавил прежний заложник.Он также сообщил, что после
задержания боевики предлагали ему признаться в подрыве памятника в
Луганске и за это обещали обмен. По словам Ахмерова, боевики часто
задерживают людей на улицах без разбора – "у них есть такой
фактор как нужная раскрываемость".Отвечая на вопрос журналиста о
том, работают ли боевики над задержанными идеологически, Амеров
ответил: "У них нет конкретных фактов. Они просто говорят, что
мы тут едим и распинаем младенцев, что все, кто воюет (на
украинской стороне. – ), носит шевроны с надписью
"Рабовласник", то есть, хотим их поработить. Они говорят, что мы
предали своих предков. Но не знаю, насколько разные у нас предки".5
ноября 2016 года представители так называемого министерства
госбезопасности террористической организации "ЛНР" заявили о
задержании в Луганске "лидеров подпольной неонацистской
группировки". Боевики обвинили Овчаренко и Ахмерова в
"шпионаже". Задержанные якобы были завербованы сотрудником Главного
управления разведки Министерства обороны Украины с позывным Большой
и Злой. Позже Овчаренко приговорили к 17 годам тюрьмы за
"шпионаж".27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена
удерживаемыми лицами. По данным Генеральной
прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73
украинских заложников. В числе вышедших на свободу –
Овчаренко, Ахмеров, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед
Игорь Козловский, украинские военные Валентин
Богдан, Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов.
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