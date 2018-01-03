Ультрасы луганской "Зари" Артем Ахмеров и Владислав Овчаренко были задержаны боевиками "ЛНР" в октябре 2016 года после видео с сожжением флага террористической организации. По словам Ахмерова, видео было снято для узкого круга людей и обнародовано в закрытой группе. Ахмеров и Овчаренко (крайние слева) были освобождены 27 декабря Фото: Константин Реуцкий / Facebook "В октябре 2016 года нас задержали в центре города. Для них оказалось в новинку, что Влад был блогером паблика "Луганська хунта". Они "пальцем в небо" указали и попали точно. Плюс – сожженный флаг", – рассказал Ахмеров.По его словам, позже боевики признались, что следили за ним и его другом с сентября 2015 года.Ахмеров рассказал, что видео с сожжением флага "ЛНР" было снято для узкого круга людей и обнародовано в закрытой группе."Мы его сожгли в память о нашем погибшем друге, который воевал в "Азове" и погиб в Иловайском котле", – добавил прежний заложник.Он также сообщил, что после задержания боевики предлагали ему признаться в подрыве памятника в Луганске и за это обещали обмен. По словам Ахмерова, боевики часто задерживают людей на улицах без разбора – "у них есть такой фактор как нужная раскрываемость".Отвечая на вопрос журналиста о том, работают ли боевики над задержанными идеологически, Амеров ответил: "У них нет конкретных фактов. Они просто говорят, что мы тут едим и распинаем младенцев, что все, кто воюет (на украинской стороне. – ), носит шевроны с надписью "Рабовласник", то есть, хотим их поработить. Они говорят, что мы предали своих предков. Но не знаю, насколько разные у нас предки".5 ноября 2016 года представители так называемого министерства госбезопасности террористической организации "ЛНР" заявили о задержании в Луганске "лидеров подпольной неонацистской группировки". Боевики обвинили Овчаренко и Ахмерова в "шпионаже". Задержанные якобы были завербованы сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным Большой и Злой. Позже Овчаренко приговорили к 17 годам тюрьмы за "шпионаж".27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. В числе вышедших на свободу – Овчаренко, Ахмеров, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинские военные Валентин Богдан, Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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