|В Москве горят склады, пожар тушат вертолетами
|13.12.2019 14:06
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В Москве на Варшавском шоссе загорелся склад с тканями. Площадь пожара составляет около 3 тысяч кв м. К тушению привлечены два вертолета.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В очаге возгорания происходят хлопки. По версии экстренных служб, начали разрываться газовые баллоны. В некоторых местах обрушилась кровля здания.
Известно, что во время тушения пострадал пожарный. Он получил легкие травмы.
Людей успели эвакуировать из здания.
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