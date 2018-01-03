В июле 2017 года власти КНР обнародовали планы, согласно которым Китай к 2030 году должен стать мировым лидером в области искусственного интеллекта

Технопарк будет расположен в пекинском пригороде Мэньтоугоу. Его здание займет около пяти лет, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на агентство "Синьхуа".

В технопарке разместятся около 400 компаний, стоимость исследований, разработок, продукции составит около 50 млрд юаней в год.

Читайте также: Комфорт или угроза: Как инновации меняли жизнь человечества в 2017 году

В июле 2017 года власти КНР обнародовали планы, согласно которым Китай к 2030 году должен стать мировым лидером в области искусственного интеллекта, а объем отрасли превысит 1 трлн юаней. Пекин рассчитывает на масштабный прорыв в этой сфере до 2025 года и на дальнейшую успешную монетизацию.