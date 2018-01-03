|В Китае построят технопарк за $2,1 млрд для разработки искусственного интеллекта
|03.01.2018 17:40
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В июле 2017 года власти КНР обнародовали планы, согласно которым Китай к 2030 году должен стать мировым лидером в области искусственного интеллектаКитай вложит 13,8 млрд юаней ($2,1 млрд) в строительство технопарка в Пекине, который будет посвящен разработкам и проектам, связанным с искусственным интеллектом и облачными вычислениями.
Ілюстрація: zuit.org
Технопарк будет расположен в пекинском пригороде Мэньтоугоу. Его здание займет около пяти лет, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
В технопарке разместятся около 400 компаний, стоимость исследований, разработок, продукции составит около 50 млрд юаней в год.
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В июле 2017 года власти КНР обнародовали планы, согласно которым Китай к 2030 году должен стать мировым лидером в области искусственного интеллекта, а объем отрасли превысит 1 трлн юаней. Пекин рассчитывает на масштабный прорыв в этой сфере до 2025 года и на дальнейшую успешную монетизацию.
Напомним, что датская пивоваренная компания Carlsberg инвестирует миллионы евро в исследования в области искусственного интеллекта, рассчитывая использовать технологию для разработки новых видов пива и контроля качества продукции.