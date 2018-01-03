|В Новый год россиянин отрубил голову гостю и выкинул ее с балкона
|03.01.2018 17:43
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В российском городе Великий Новгород мужчина топором отрубил голову своему знакомому во время празднования Нового года. Об этом сообщает Life.
Правоохранители считают, что преступник убил своего гостя и выбросил его голову с балкона третьего этажа прямо под ноги прохожим, пытаясь скрыть следы своего преступления. Затем мужчина перелез со своего балкона к соседям, намереваясь проникнуть в чужую квартиру, однако хозяева вызвали полицию.
Кроме того, отмечается, что преступник признал свою вину в совершении преступления, суд уже заключил его под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в Ирландии мужчина, который был вооружен ножом, напал на прохожих, в результате чего погиб один человек, еще два были ранены.
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