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В Новый год россиянин отрубил голову гостю и выкинул ее с балкона
03.01.2018 17:43

В российском городе Великий Новгород мужчина топором отрубил голову своему знакомому во время празднования Нового года. Об этом сообщает Life.

Правоохранители считают, что преступник убил своего гостя и выбросил его голову с балкона третьего этажа прямо под ноги прохожим, пытаясь скрыть следы своего преступления. Затем мужчина перелез со своего балкона к соседям, намереваясь проникнуть в чужую квартиру, однако хозяева вызвали полицию.

Кроме того, отмечается, что преступник признал свою вину в совершении преступления, суд уже заключил его под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Ирландии мужчина, который был вооружен ножом, напал на прохожих, в результате чего погиб один человек, еще два были ранены.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
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