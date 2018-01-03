Интересное явление заметил уфолог и по совместительству виртуальный археолог Джордж Грэхэм. Он выложил на своем катале YouTube, который называется «Streetcap1», видеоролик, смонтированный на основе данных МКС. На видео можно увидеть чудный розовый столб, возникший на орбите нашей планеты.

Стоит отметить, что подобные странности часто появляются на канале Джорджа. Как отмечает сам уфолог, различных необъяснимых явлений очень много, только на них не обращают внимания. Людям навязывают скептические мысли, будто инопланетян не существует, однако доказательств их регулярных посещений Земли тьма.

Вероятнее только, розовый столб — это выхлопные газы инопланетного космического корабля. Явление на огромной скорости улетело в космос. К сожалению, уфолог не успел записать его на видео, а лишь сделал несколько фотографий.

Согласно другим предположениям, на снимке может быть лазерная станция НАСА либо секретное оружие.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира