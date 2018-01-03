|Журналист Пашаев: Официальный представитель госагентства Ирана отрицает информацию о перевозке семьи Аятоллы в Турцию
|03.01.2018 17:47
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https://www.facebook.com/osman.pashayev.1/posts/10214873265443373
28 декабря 2017 года в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. 30 декабря в столице Ирана Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания.31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия.За время протестов погибли 23 человека. Силовики задержали 450 протестующих.2 января телеканал Fox News сообщил о "панике" иранских властей в связи с протестами в стране. К такому выводу телеканал пришел на основании отчета с нескольких совещаний высшего руководителя Ирана, переданный ему Национальным советом сопротивления Ирана.
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