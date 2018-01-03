Журналист Осман Пашаев сообщил, что представитель иранских официальных СМИ в Анкаре назвал невозможным переезд семьи высшего руководителя Ирана Аятоллы Али Хаменеи в Турцию. Пашаев: Про Ростов не спросил. Мне же с ним еще общаться Фото: Али Меметов / Facebook "Официальный представитель государственного информагентства ИРНА в Анкаре отрицает информацию о перевозке семьи духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи в Турцию: "Это невозможно", – процитировал он своего собеседника.Журналист добавил, что хотел спросить у представителя ИРНА, не выехала ли семья иранского лидера в Ростов, однако сдержался."Про Ростов не спросил. Мне же с ним еще общаться", – пояснил Пашаев. https://www.facebook.com/osman.pashayev.1/posts/10214873265443373 28 декабря 2017 года в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. 30 декабря в столице Ирана Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания.31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия.За время протестов погибли 23 человека. Силовики задержали 450 протестующих.2 января телеканал Fox News сообщил о "панике" иранских властей в связи с протестами в стране. К такому выводу телеканал пришел на основании отчета с нескольких совещаний высшего руководителя Ирана, переданный ему Национальным советом сопротивления Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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