Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об административном взыскании с директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника в виде штрафа за неуказанный в декларации отдых в Ривненской области.

Фото соответствующего решения суда обнародовал на своей странице в Facebook депутат Александр Дубинский.

Суд признал Сытника виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков) и наложил штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 3400 грн.