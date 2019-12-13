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Следствие назвало организатора убийства Шеремета
13.12.2019 14:51
Следствие считает организатором убийства Шеремета добровольца Андрея Антоненко
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
добровольца
андрея
антоненко
шеремета
убийства
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