|В регионах на отопительный сезон планируется выделить всего 3% из бюджетов - Зубко
|26.06.2018 12:02
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Органы местного самоуправления в областях планируют выделить на подготовку к предстоящему отопительному сезону только 3%. Об этом во время селекторного совещания по подготовке к новому отопительному сезону 2018-2019 гг. Заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент
"Если посчитать деньги, которые вы (органы местного
самоуправления - ред.) планируете на подготовку к отопительному
сезону, то это составляет только лишь 3% от ваших бюджетов
развития. У меня простой вопрос .. каким образом получая большие
средства вы хотите за 3 % подготовить общество к отопительному
сезону", - заявил Г.Зубко.