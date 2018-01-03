В сети появилось видео забавного инцидента, который произошел во время одного из талант-шоу на российском телевидении.

Известный певец в эфире одного из российских шоу неправильно расслышал произнесенное со сцены слово "глиттер" (glitter), восприняв его за "клитор", сообщает со ссылкой на .

Так, ведущая программы похвалила костюм участницы: "Собственный почерк. Естественно, это подходит под все. Это невероятный сияние, твой глиттер", - сказала Брежнева, комментируя наряд девушки.

В этот момент на видео можно увидеть забавную физиономию Филиппа, который показывает, что шокирован услышанным. Увидев изменившееся лицо Киркорова, Вера объяснила: "Забыли? Глиттер (glitter) – это сияние, блестки!".

Филипп вздохнув, ответил: "А, глиттер. Возраст. Ну, я глуховат, 50 лет все-таки".

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