Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Для нас этот вопрос очень важен, и выставка "СПЕЦГРУЗ" является точкой инициации нашего внимания к вещам, которые вывезены, захвачены находятся на временно оккупированных территориях", - подчеркнул министр.

В свою очередь директор Мистецького арсенала Олеся Островская-Лютая отметила, что проект "СПЕЦГРУЗ" станет завершающим в 2019 году.

"Почему это важно сегодня? Впервые со времен Второй мировой войны Украина снова теряет огромные объемы, массивы культурных ценностей. Это происходит из-за аннексии Крыма, это происходит из-за войны на востоке Украины", - отметила она.

Директор также выразила надежду, что благодаря этой выставке тема реституции, потери и возвращения культурных ценностей будет актуальна для большего количества людей.

В рамках проекта в пятницу, 13 декабря, пройдет дискуссия по актуальным вопросам возвращения в Украину "скифского золота", а в субботу, 14 декабря, пройдет лекция "Возвращение мозаик и фресок Михайловского Златоверхого собора".

Проект посвящен возвращению в Украину картины "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" Михаила Панина.

Среди экспонатов на выставке представлены работы голландских мастеров Корнелиса ван Пуленбурга и Корнелиса Бельта из Музея Ханенко, рукописная грамота Петра из Национальной библиотеки им. Вернадского, коллекция археологических предметов, редкие архивные материалы и фотодокументы довоенных времен, столетние писанки и книжные коллекции, а также истории их потери и возвращения в Украину.

Выставка продлится до 19 января 2020 года и в течение этого времени ожидается приход картины Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая во время Второй мировой войны была потеряна из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США.

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