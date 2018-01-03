В ночь на среду, 3 января, в Харькове горел шестиэтажный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, возгорание произошло в доме на улице Библика. В результате чрезвычайного происшествия два человека.

В квартире на шестом этаже вспыхнул огонь, который по деревянным конструкциям быстро распространился на соседнее жилое помещение и чердак. Общая площадь пожара составила более 250 квадратных метров.

"В результате инцидента погибли 50-летняя хозяйка квартиры, в которой произошло возгорание, и ее 56-летний сожитель. Их тела были обнаружены между обломков", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что из горящего здания эвакуировали 16 человек. Возгорание ликвидировали в течение трех часов. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве случился пожар в квартире дома по улице Потапова , после чего сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили в ней тело мужчины с травмами головы.

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