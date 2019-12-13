Женщина похудела на 101 кг из-за издевательств в интернете - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Женщина похудела на 101 кг из-за издевательств в интернете
13.12.2019 15:10
Американка похудела на 100 килограммов, чтобы не стать интернет-мемом
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
стать
интернет-мемом
чтобы
килограммов
похудела
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->