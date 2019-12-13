Погода, Новости, загрузка...
Женщина похудела на 101 кг из-за издевательств в интернете
13.12.2019 15:10
Американка похудела на 100 килограммов, чтобы не стать интернет-мемом Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 