Найденную в реке под Киевом юристку Ирину Ноздровскую лишили жизни с особой жестокостью. Об этом в эфире рассказала дочь погибшей Анастасия Ноздровская.

«Телесных повреждений как таких не было, не было синяков, ни удушья, ни изнасилования. Были только колото-резаные раны. Это такая ярость была, ненависть. Как человек может нанести себе столько ранений? Согласно экспертизе сначала была перерезана сонная артерия. Человек не может себе резать вены и наносить ранения после того, как перерезал сонную артерию. Не может ломать телефон и выбрасывать и т.д.» — рассказала девушка.

Дочь Ирины поделилась своей версией совершения преступления:

«У меня есть версия, что это Россошанский. Конечно, они не сделали это собственноручно. Они подговорили своих друзей, или заказное это было убийство».

По словам Анастасии, ее бабушка до сих пор не знает о страшной смерти своей дочери Ирины.

«В первую очередь моей бабушке нужна психологическая поддержка. Она до сих пор не знает (Об убийстве. — Ред.). Дедушка знает, но не все подробности. Я в семье единственная, кто в курсе всех этих нюансов. Бабушке мы говорим, что поиски продолжаются, что нашли не ее, что все пытаются помочь. Но ей придется сказать, и я не знаю, как это сделать», — добавила она.

Также девушка рассказала некоторые подробности той злосчастной ночи, когда пропала Ирина Ноздровская.

«От остановки к нашему дому нужно пройти 4-5 домов. Бабушка ей позвонила в 5 часов вечера и спросила, где она. Она была в Старых Петровцах. От них к нашему селу ехать 20 минут на маршрутке», — подчеркнула Анастасия.

Когда мать Ирины звонила в 6 вечера, женщина уже не брала трубку. Не получилось дозвонится к Ирине и с телефона дочери, но гудки еще шли на оба телефона.

«Потом бабушка предложила пойти встретить на остановку. Нам ведь всегда угрожали. И семья Россошанских, и его дружки-наркоманы», — отметила Настя.

Кроме того, дочь Ирины Ноздровской призналась, что лежала в больнице с сотрясением головного мозга после избиениями друзьями Дмитрия Россошанского, однако дело «замяли».

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