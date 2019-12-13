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В Минсоцполитики напомнили украинцам о последнем шансе оформить субсидию
13.12.2019 15:29
В Минсоцполитики заявили, что украинцы имеют последний шанс оформить субсидии Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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