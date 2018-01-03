|Злоумышленник сообщил о минировании квартиры Собчак
|03.01.2018 17:55
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Подозреваю,что год будет полным сюрпризов! Они начались уже с первого дня! Какой-то красивый человек(видимо имеющий доступ к моим личным данным) сообщил что моя квартира заминирована. Второго числа ведь так приятно,когда дом эвакуируют,а к тебе приходит милиционер с собакой. По факту звонка заведено уголовное дело. И это только начало:)))) *Публикация от Ксения Собчак (@xenia * sobchak) Янв 3, 2018 at 1:13 PST
18 октября 2017 года Собчак заявила о намерении участвовать в выборах президента РФ. При этом журналистка отметила, что если оппозиционера Алексея Навального зарегистрируют кандидатом в президенты, она снимет свою кандидатуру и не будет "разбивать единый демократичный фронт".Телеканал "Дождь" со ссылкой на трех знакомых Собчак сообщил, что она планирует сменить фамилию на время избирательной кампании, чтобы в бюллетене появились слова "против всех".Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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