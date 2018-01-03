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Украине нужен Антикоррупционный суд и реформирование НАПК
03.01.2018 18:00

Украине нужен Антикоррупционный суд и реформирование НАПК

Украине нужен Антикоррупционный суд и реформирование НАПК

Посол США в Украине Мари Йованович считает, что Украине следует подтвердить свою приверженность борьбе с коррупцией, в том числе через создания Антикоррупционного суда.

"Чтобы Украина достигла успеха, ее лидеры должны вновь подтвердить свою приверженность искоренению коррупции. Это означает создание Антикоррупционного суда с высоким стандартом честности на основе мнения Венецианской комиссии, предоставление НАБУ и САП инструментов и необходимой независимости для выполнения своих задач, реформирование НАПК, чтобы оно реализовывало свой мандат по предотвращению коррупции, а не давило на антикоррупционных реформаторов", - написала посол в статье для издания "Новое время".

Как сообщалось, 22 декабря 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "О Высшем антикоррупционном суде". 26 декабря его текст обнародован на сайте парламента. Данный законопроект учитывает рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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