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В Киеве откроют новогоднюю почтовую резиденцию
13.12.2019 16:07
В центре Киева, на Главпочтамте откроют новогоднюю почтовую резиденцию Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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