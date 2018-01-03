|Новости дня. Три тысячи евро и авиабилет: Израиль начал программу по высылке нелегальных мигрантов
|03.01.2018 18:03
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Как заявили в министерстве внутренних дел Израиля, предложение охотно покинуть страну будет действовать до начала марта. После этого нелегально находящихся в стране беженцев будут арестовывать.
Израиль начал программу по выселению из страны нелегальных мигрантов. Об этом сегодня, 3 января, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Мигрантам надо будет сделать выбор: либо выехать из Израиля, либо сесть в тюрьму, информирует еizvestia.com.
Цель программы — «заставить уехать мигрантов, которые приехали в страну нелегально». По данным министерства внутренних дел Израиля, количество нелегальных мигрантов составляет 38 тысяч человек, большинство из которых — выходцы их Судана и Эритреи. Большая часть нелегальных мигрантов проникли в Израиль еще до 2013 года через Египет, когда Израиль закончил строительство стены на границе.
При этом нелегальным иммигрантам Израиль готов оплатить билет на самолет и предоставить на переезд около 3 000 евро.
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Учитывая, что ни в Эритрею, ни в Судан беженцы вернуться не смогут, израильское правительство подписало соглашение с третьими странами (Руандой и Угандой) об их готовности принять выдворенных из Израиля мигрантов.
ООН признала режим в Эритреи виновным в систематических преступлениях против человечества. А Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Судана Омара-аль-Башира по обвинению в геноциде.
Как заявили в министерстве внутренних дел Израиля, предложение охотно покинуть страну будет действовать до начала марта. После этого нелегально находящихся в стране беженцев будут арестовывать.
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По расчетам властей Израиля, программа поможет выслать из страны десятки тысяч нелегальных мигрантов. За 2017 год, по официальным данным, страну покинули только 4 012 нелегальных беженцев, из которых 3 332 — выходцы из Африки к югу от Сахары.