В Службе безопасности Украины назвали незаконным задержание в Москве украинца Олега Негоды. В СБУ подчеркнули, что Федеральная служба безопасности РФ "охотится" на граждан Украины Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам", – отметили в ведомстве.В СБУ подчеркнули, что Федеральная служба безопасности РФ "охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны"."Еще в августе 2017 года широкий общественный резонанс получило разоблачения сотрудниками СБУ циничной провокации российских спецслужб, целью которой была инсценировка подготовки с участием трех граждан Украины – участников АТО – террористических актов на объектах критической инфраструктуры в Москве, Курчатове, Курске и Тольятти", – добавили в СБУ.Председатель ведомства Василий Грицак призвал украинцев, особенно участвовавших в АТО, воздержаться от поездок в Россию и на временно оккупированную территорию Донбасса."Предостережение Службы безопасности Украины относительно опасности пребывания украинских граждан на территории РФ подтверждаются многочисленными задокументированным фактам российских провокаций в рамках гибридной войны. Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде только участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций", – заявил Грицак. https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2053899998173328 Утром 2 января агентство УНН со ссылкой на собственный источник сообщило, что Негода ездил в российский Саратов к сестре в конце прошлого года. Его якобы задержали в Москве 24–25 декабря. По словам инсайдера, Негода служил в АТО в 2016–2017 годах.МИД Украины попросило российское внешнеполитическое ведомство предоставить информацию об этом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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