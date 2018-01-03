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"Очередная антиукраинская провокация". В СБУ подтвердили задержание в Москве экс-участника АТО Негоды
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03.01.2018 18:03
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В Службе безопасности Украины назвали незаконным задержание в
Москве украинца Олега Негоды. В СБУ подчеркнули, что Федеральная
служба безопасности РФ "охотится" на граждан Украины Фото:
Александр Хоменко / Gordonua.com "Российские спецслужбы совершили
очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве
гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега
Негоду, который ехал к своим родственникам", – отметили в
ведомстве.В СБУ подчеркнули, что Федеральная служба безопасности РФ
"охотится на наших соотечественников на российской территории и
поездки в страну-агрессор крайне опасны"."Еще в августе 2017 года
широкий общественный резонанс получило разоблачения сотрудниками
СБУ циничной провокации российских спецслужб, целью которой была
инсценировка подготовки с участием трех граждан Украины –
участников АТО – террористических актов на объектах
критической инфраструктуры в Москве, Курчатове, Курске и
Тольятти", – добавили в СБУ.Председатель ведомства Василий
Грицак призвал украинцев, особенно участвовавших в АТО,
воздержаться от поездок в Россию и на временно оккупированную
территорию Донбасса."Предостережение Службы безопасности Украины
относительно опасности пребывания украинских граждан на территории
РФ подтверждаются многочисленными задокументированным фактам
российских провокаций в рамках гибридной войны. Российские
спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную
деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а
также используют родственные связи, чтобы выманить наших
соотечественников, прежде только участников АТО, на свою территорию
для организации таких провокаций", – заявил Грицак.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2053899998173328
Утром 2 января агентство УНН со ссылкой на собственный
источник сообщило, что Негода ездил в российский Саратов к сестре в
конце прошлого года. Его якобы задержали в Москве 24–25 декабря. По
словам инсайдера, Негода служил в АТО в 2016–2017 годах.МИД Украины
попросило российское внешнеполитическое ведомство предоставить
информацию об этом.
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