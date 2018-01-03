В пятницу, 5 января, должна состоятся встреча, посвященная новому этапу обмена пленными. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов в эфире одного из телеканалов.

"Это очень большая работа и большой процесс, в который вовлечены много, как государственных учреждений, так и общественных учреждений, которые принимают участие во всей этой работе. На 5 число Ирина Геращенко назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи и будут готовиться документы", - заявил Черныш.

При этом он подчеркнул, что после 9 января должны начаться переговоры о восстановлении утраченных документов освобожденных украинцев.

Как сообщал MIGnews.com.ua, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сообщил, что следующий этап обмена пленными на Донбассе может произойти в январе или феврале .

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