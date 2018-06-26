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Турчинов заявил, что благодаря системе территориальной обороны украинские города преобразуются в неприступные крепости
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26.06.2018 12:04
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Создавая в Украине мощную систему многоэшелонной территориальной
обороны, страна получит дополнительную полумиллионную армию,
отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр
Турчинов. Турчинов (справа) был на полигоне в Черниговской области
Фото: turchynov.com Речь идет о бригадах территориальной
обороны и отдельных резервных подразделениях Национальной гвардии и
пограничников."Развитие системы территориальной обороны должно
обеспечить в условиях особого периода преобразование каждого
района, каждого города в неприступную крепость", – сказал
Турчинов.По его словам, "мощная многоэшелонная территориальная
оборона является залогом защиты Украины в условиях масштабного
военного противостояния"."В результате мы должны получить
дополнительную мощную полумиллионную армию", – отметил
секретарь СНБО.Он сообщил, что к территориальной обороне могут
присоединяться и ветераны АТО, и молодежь призывного
возраста.В апреле 2014 года на востоке Украины начался
вооруженный конфликт между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.В октябре Министерство обороны Украины вместе с
общественными организациями начали обсуждать план
создания системы территориальной обороны.В ноябре 2015 года
Верховная Рада отправила на доработку законопроект о
территориальной обороне (№2489а). Документ предлагал внести в
законы о местной государственной администрации, об обороне Украины,
о военной обязанности и военной службе, о Государственной службе
специальной связи и защиты информации Украины изменения, которые бы
урегулировали вопросы подготовки и ведения территориальной
обороны.Законопроект пока не готов. Его готовят в Минобороны и
Генштабе ВСУ.
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