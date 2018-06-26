Создавая в Украине мощную систему многоэшелонной территориальной обороны, страна получит дополнительную полумиллионную армию, отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. Турчинов (справа) был на полигоне в Черниговской области Фото: turchynov.com Речь идет о бригадах территориальной обороны и отдельных резервных подразделениях Национальной гвардии и пограничников."Развитие системы территориальной обороны должно обеспечить в условиях особого периода преобразование каждого района, каждого города в неприступную крепость", – сказал Турчинов.По его словам, "мощная многоэшелонная территориальная оборона является залогом защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния"."В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию", – отметил секретарь СНБО.Он сообщил, что к территориальной обороне могут присоединяться и ветераны АТО, и молодежь призывного возраста.В апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В октябре Министерство обороны Украины вместе с общественными организациями начали обсуждать план создания системы территориальной обороны.В ноябре 2015 года Верховная Рада отправила на доработку законопроект о территориальной обороне (№2489а). Документ предлагал внести в законы о местной государственной администрации, об обороне Украины, о военной обязанности и военной службе, о Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины изменения, которые бы урегулировали вопросы подготовки и ведения территориальной обороны.Законопроект пока не готов. Его готовят в Минобороны и Генштабе ВСУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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