В последнее время Крым стал головной болью многих стран. С 2014 года Крым стал местом противостояния США и России.

Любые военные операции в этом регионе непременно привлекут к себе большое внимание и вызовут определенную реакцию. Недавно в Крыму Россия разместила свои новейшие зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Неужели Россия готовится к широкомасштабным операциям?

По сообщениям «Цанькао сяоси» (ежедневная газета, издаваемая в Китае информационным агентством «Синьхуа» — прим. перевод.) от 19 июня, войска противовоздушной и противоракетной обороны России опубликовали фотографии военных учений в Крыму. На фотографиях были изображены имитаторы комплексов «Триумф», которые были похожи на настоящие комплексы, как две капли воды. На опубликованных фотографиях надувной имитатор было практически невозможно отличить от настоящего ЗРК, который стоял рядом с ним. Нельзя и представить сколько ошибочных сведений дошло до запада через различные информационные каналы, которые сообщали о большом количестве комплексов С-400 на территории Крыма.

Такой маневр российской армии можно назвать классическим примером по введению противника в заблуждение, а именно при помощи имитаций заставить противника прийти к ошибочным оценкам о подлинных возможностях армии. Успех такого маневра был подтвержден многократным опытом. Всем известный немецкий генерал Эрвин Роммель по прозвищу «Лис пустыни» уже использовал этом маневр против английской армии. С помощью грузовиков он поднимал пыль в пустыне для того, чтобы заставить англичан полагать, что у немцев есть большое количество танков. Тогда мало кто знал, что на самом деле у немцев был только один бронетанковый батальон. Только с помощью этого маневра Роммелю удалось добиться успеха. Ему удалось заставить британские войска неправильно оценить силы и планы противника. Маневр российской армии различается лишь формой при одинаковой сущности. Можно предположить, что западные страны, уверенные в своих методах разведки, полагаясь только на спутниковые снимки, допустили большие просчеты в оценке сил противовоздушной обороны российской армии на территории Крыма.

А данный маневр имел не только тактическую, но и стратегическую цель. Во-первых, Крым для России представляет очень важное значение, а поэтому Россия его уступить не может. А западные страны, в свою очередь, под предлогом присоединения Крыма Россией не упустят возможности создать проблем для России. Украинский вопрос — это важный инструмент, применяемый западными странами для оказания давления на Россию, а присоединение Крыма — это ответ России на давление запада. Поэтому можно определенно сказать, что ни одна сторона не уступит Крым. Россия в целом придерживается оборонительной политики, а поэтому основная краткосрочная цель России — это занять прочную позицию в Крыму. Не «поиграв мускулами», очень сложно добиться этой цели. На самом деле, западные страны не ожидали, что Россия так быстро предпримет какие-либо действия. Благодаря своей внезапностью Россия добилась такого успеха. На западе есть большое количество людей, которые хотят вернуть Крым Украине. А следовательно лучший способ заставить Запад отступить — это продемонстрировать всю сила российской армии. Наилучший способ сделать предупреждение Западу — это разместить зенитное оружие, так как Запад не будет действовать без поддержки военно-воздушных сил. А размещение лучшего зенитного ракетного комплекса на территории Крыма окажет серьезное давление на западные страны.

Имитация таких комплексов сможет создать искаженное представление о их точном количестве, тем самым западные страны потеряют свою уверенность.

Более того, использование имитаторов затруднит западную разведку, которая не сможет узнать точное количество настоящих комплексов. Вполне вероятно, что российская армия только лишь пускает пыль в глаза, а в действительности не имеет на вооружении большого количества комплексов, однако также вероятно совершенно противоположное, а именно, что Россия умышленно демонстрирует фотографии с имитациями с целью скрыть большое количество комплексов в Крыму. В целом, имитировать можно различное вооружение и технику, имитация также может иметь и разные цели, например, заставить противника ошибочно полагать, что у тебя больше или меньше вооружений. На войне не возбраняются хитрости. Русские применили великолепный классический прием, который привлек внимание только мира. Будущее покажет нам еще больше интересных маневров.

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