Нефть дорожает на ожиданиях снижения запасов в США, Brent вновь выше $67 за баррель

Цены на нефть растут в среду на ожиданиях снижения запасов в США по итогам седьмой недели подряд.

Поддержку рынку также оказывает политическая напряженность в Иране, где в ходе массовых демонстраций погибли порядка 20 человек.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:20 кв выросла на $0,76 (1,16%) - до $67,33 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,78 (1,29%) - до $61,15 за баррель.

Согласно опросу экспертов, проведенному S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,7 млн баррелей.

Запасы бензина в США, как ожидается, выросли за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Минэнерго США опубликует данные о запасах энергоносителей в стране в четверг в 18:00 кв.

Тем временем, в Иране с 28 декабря проходят массовые акции протеста, демонстранты выступают против иранского руководства и сложной экономической ситуации. Это, однако, пока не оказывает существенного влияния на загрузку танкеров и экспорт нефти.

По данным министерства нефти Ирана, в декабре экспорт нефти из страны установил новый рекорд - 3,535 млн баррелей в сутки.

Brent увеличилась в цене в 2017 году на 18%, WTI - на 12,5%.