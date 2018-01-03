В Иране сегодня прошли демонстрации в поддержку действующей власти как минимум в 10 городах. Об этом сообщает со ссылкой на телеканал CNN.

Участники акций несли флаги Ирана и фотографии руководства страны. Как отмечает телеканал, демонстрации прошли утром, тогда как оппозиционеры обычно протестуют по вечерам и ночью.

Выступления прогосударственных сил прошли на следующий день после заявления аятоллы Хаменеи, который заявил, что оппозиционные акции устраивают враги Ирана из-за рубежа.

Напоминаем, в Исламской Республике Иран арестованных участников антиправительственных протестов могут обвинить в "неприязни к Богу", что предусматривает смертную казнь.

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