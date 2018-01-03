В Сети показали, как выглядит красная кнопка на столе Дональда Трампа (фото) Его опубликовал фотограф 44-го американского президента Барака Обамы Пит Соуза в своем Instagram. В сети появилось фото красной кнопки на столе президента США Дональда Трампа. Его опубликовал фотограф 44-го американского президента Барака Обамы Пит Соуза в своем Instagram. К счастью, красная кнопка на Резолюционном столе «вызовет ассистента, а не начнет войну», — подписал он снимок. Ядерная кнопка Трампа Instagram Пита Соузы Под его постом подписчики оставили множество лайков и шутливых комментариев. «Слишком много кнопок! Я бы запутался! Мне было бы страшно нажимать какую-либо из них!», «Я думал, что красная кнопка — это просто кнопка», «Золотая! Дональд, вероятно, думал, что эта кнопка должна была заказать ему KFC», «Это не может быть кнопка. 45 сказал, что у него намного больше!? Возможно, он говорил об этом Big Mac (золотой круг с эмблемой на фото. — Ред.), «Если это большая кнопка, у кого-то маленькие руки», — пишут люди. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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