|В Сети показали, как выглядит красная кнопка на столе Дональда Трампа (фото)
|03.01.2018 18:09
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В сети появилось фото красной кнопки на столе президента США Дональда Трампа.
Его опубликовал фотограф 44-го американского президента Барака Обамы Пит Соуза в своем Instagram.
К счастью, красная кнопка на Резолюционном столе «вызовет ассистента, а не начнет войну», — подписал он снимок.Ядерная кнопка Трампа
Instagram Пита Соузы
Под его постом подписчики оставили множество лайков и шутливых комментариев.
«Слишком много кнопок! Я бы запутался! Мне было бы страшно нажимать какую-либо из них!», «Я думал, что красная кнопка — это просто кнопка», «Золотая! Дональд, вероятно, думал, что эта кнопка должна была заказать ему KFC», «Это не может быть кнопка. 45 сказал, что у него намного больше!? Возможно, он говорил об этом Big Mac (золотой круг с эмблемой на фото. — Ред.), «Если это большая кнопка, у кого-то маленькие руки», — пишут люди.
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