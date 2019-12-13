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Верка Сердючка представила новую песню впервые за 6 лет
13.12.2019 17:04
После долгого перерыва Верка Сердючка порадовала поклонников новой композицией
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax - шоубизнес
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