В течение следующих нескольких лет ученые будут активно искать инопланетную жизнь.

Недавно специалисты обнаружили планету, на которой могут проживать инопланетяне, пишет со ссылкой на .

Группа ученых из института космических исследований провели исследование, которое показало, что близко от нашей Земли существует ещё одна планета, которая может быть потенциально заселена живыми существами. Темпы, в которых ученые открывают потенциально пригодные для жизни планеты, позволяют науке больше узнавать об инопланетной жизни.

На расстоянии 11 световых лет от Земли, была найдена планета, которую назвали "домом инопланетян". Сейчас проводятся анализы, которые покажут, способна ли планета удерживать воду. Используя коллекцию высокотехнологичных телескопов и радаров для обнаружения и анализа планет в других солнечных системах и галактиках, ученым удалось найти уже около 3500 потенциальных земных миров.

Ранее издание Daily Express начало обвинять в сокрытии информации о том, что к Земле со скоростью более 60 тыс. миль в час приближается большой астероид, способный разрушить нашу планету. По сообщению британских СМИ это может случиться ужев феврале 2019 года.

Отмечается, что космический объект длиной в полторы мили называется 2002 NT7. Невероятно, но ученые знали о его существовании еще 15 лет назад.

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