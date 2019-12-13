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В Германии заявили, что усилий одной Украины для мира на Донбассе не хватит
13.12.2019 17:22
В МИД ФРГ заявили, что усилий одной Украины для мира на Донбассе не хватит
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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