Российские правоохранители открыли уголовное дело по статье о нарушениях правил дорожного движения после ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе. Российская полиция выясняет обстоятельства ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе РФ Фото: ЕРА "Сегодня в Октябрьском районе… на 159 км автодороги "Ханты-Мансийск – Нягань" произошло столкновение двух автомобилей: Renault DUSTER и Mazda 6", – сказано в сообщении.Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.Отмечается, что на месте развернут межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий ДТП."Следственным управлением УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". – )", – добавили в полиции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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