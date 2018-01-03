Российские правоохранители открыли уголовное дело по статье о
нарушениях правил дорожного движения после ДТП в Ханты-Мансийском
автономном округе. Российская полиция выясняет обстоятельства ДТП в
Ханты-Мансийском автономном округе РФ Фото: ЕРА "Сегодня в
Октябрьском районе… на 159 км автодороги "Ханты-Мансийск –
Нягань" произошло столкновение двух автомобилей: Renault DUSTER и
Mazda 6", – сказано в сообщении.Полиция выясняет
обстоятельства произошедшего.Отмечается, что на месте развернут
межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий
ДТП."Следственным управлением УМВД России по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ
("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств". – )", – добавили в
полиции.
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