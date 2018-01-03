Сегодня в Харькове представители Национальной полиции наградили подарками четырех граждан, которые помогали освобождению заложников. Трое из них – сотрудники отделения «Укрпочты», в котором произошел случай.

Как сообщили в Департаменте коммуникации Нициональной полиции Украины, подарками отметили двух операторов отделения, начальника того же отделения «Укрпочты» и частного предпринимателя.

«Кроме того, за образцовое выполнение служебных обязанностей и любовь Присяге приказами МВД нагрудные награды «За отвагу в службе» получили полицейские, которые принимали участие в спецоперации по освобождению заложников», — сообщили в полиции.

Также глава Национальной полиции Украины Сергей Князев поблагодарил и граждан, и сотрудников полиции за слаженное сотрудничество, благодаря которому удалось поймать злоумышленника.

Также глава Национальной полиции Украины Сергей Князев поблагодарил и граждан, и сотрудников полиции за слаженное сотрудничество, благодаря которому удалось поймать злоумышленника.

«Хочу сказать очень теплые слова неравнодушным офицерам и гражданам в городе Харькове, которые работали четко и слаженно. К счастью, силовой захват был ненужен. К такой бескровной реализации привела работа переговорщиков, психологов, а также полное взаимодействие и коммуникация между работниками оперативного подразделения и самими заложниками. За что им – большое спасибо», — поблагодарил Князев.

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