Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, обратился к жителям Украины. Соответствующее видео он обнародовал на своей странице в Instagram.

Он считает, что, несмотря на тяжелые времена, которые наступили в стране, люди остаются хорошими.

"Только что походил по магазинам, покупал подарки, пообщался с людьми. Так меня любят люди, подходят, фотографируются, рассказывают какие-то истории, делятся добром, все желают хорошего настроения. Это так приятно. Все-таки, люди, вы не уроды. Люди, вы хорошие, вы можете быть хорошими", - сказал Потап.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в четверг, 2 ноября, Настя Каменских представит первый сингл и клип "#этомояночь" в рамках собственного сольного проекта NK.

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