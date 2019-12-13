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Во Львове мужчина обстрелял магазин, где работает его жена
13.12.2019 17:59
Во Львове задержали мужчину обстрелявшего магазин, в котором работает его жена
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
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