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Во Львове мужчина обстрелял магазин, где работает его жена
13.12.2019 17:59
Во Львове задержали мужчину обстрелявшего магазин, в котором работает его жена Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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