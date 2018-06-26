Есть и погибший и раненые. Войска РФ увеличили количество обстрелов на Донбассе. При этом к границам Украины продолжает стягиваться техника под видом учений.

Также идет противостояние на информационном фронте. Очевидно, что ситуацию с погромами лагерей ромов, особенно последнюю, где погиб 24 летний ром, искусственно разгоняется в Украине через аффилированные с Кремлем силы, которые удачно манипулируют правыми организациями. Так же было в Закарпатье, эти же методы использовались для разрушения наших отношений с поляками.

Задача показать Украину как страну, в которой развился фашизм или расизм.

Кроме того, Россией была отправленна группа в Константинополь, целью которой является повлиять на Вселенского Патриарха для отказа Украине в Томосе на Автокефалию.

Также идут попытки сорвать участие Украины в будущем судьбоносном для нас Саммите НАТО+Украина.

Однозначно, что давление будет увеличиваться.

По мере своих неудач, Россия будет вести политику бессистемного, хаотичного террора и шантажа.

Кремль ставит себе целью нивелировать любые успехи украинского государства, такие как Безвиз, принятие ряда законов которые требовали Евросоюз и США, такие, как закон про антикоррупционный суд, Доктрину Национальной Безопасности, где декларируют вступление в НАТО, диверсификацию поставок Газа и выигранные нами арбитражи, и так далее…

России необходимо любыми методами показать провалы Украины, всячески акцентировать на них внимание, а также, на фоне слабых институтов и незаконченных реформ создать искусственную ситуацию, которая продемонстрирует неспособность властей Украины контролировать ситуацию с безопасностью.

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Все это необходимо для дальнейшей социально-политической дестабилизации в Украине с попыткой привести на выборах близкие к Кремлю политические силы и возвращение Украины в сферу влияния РФ через лозунгов о примирении, отказа нас от Евроинтеграции, а в случае неудачи, то даже свержения конституционного строя и расширения войны.

Наша задача ускорить реформы, усилить гражданские институты, дать возможность зарубежным коллегам еще больше принять участие в реформирование, особенно сектора безопасности.

И взвешивать любую информацию, которая поступает. Реагировать быстро, но с холодной головой. Не давать включить себя эмоциональна.

И не бояться. Гитлер пал, а Украина выстояла.

Сталина нет, а Украина есть.

Путин подохнет, а Украина будет процветать.

С нами Бог, за нами Украина.

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