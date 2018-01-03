|Германия подала украинцам важный сигнал: "Мы вас не бросаем"
|03.01.2018 18:18
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Зигмар Габриэль пробудет в Украине 3-4 января
Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль перед полетом с рабочим визитом в Украину заявил, что для его страны конфликт на Донбассе остается актуальным. Об этом сообщает «Укринформ», информирует еizvestia.com.
«Поездкой в Киев и в Мариуполь хотим показать людям в Украине: мы не бросаем вас, для нас этот конфликт не является ни замороженным, ни забытым, но очень актуальным и пожароопасным», — сказал министр.
Кроме того, Габриэль отметил что на протяжении 2017 года на востоке Украины в зоне боевых действий наблюдался небывалый всплеск насилия с момента заключения минских договоренностей.
Однако, по словам министра, вселяет надежду факт обмена заложниками, который произошел в конце декабря.
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