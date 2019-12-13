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Зеленский назначил четырех глав районов в двух областях
13.12.2019 18:19

Президент Владимир Зеленский назначил председателей Широковской и Юрьевской районных государственных на Днепропетровщине и Яворовский и Жидачевской РГА на Львовщине.

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Соответствующие распоряжения №503/2019-рп – №506/2019-рп опубликованы на сайте главы государства.

Президент, в частности, назначил Евгения Ситниченка председателем Широковской и Юрия Борисенко председателем Юрьевской РГА Днепропетровской области.

Кроме того, назначена Мария Гучко председателем Жидачевской и Андрея Шумского председателем Яворивской райгосадминистрации Львовской области.

Вместе с тем глава государства отменил “как нереализованное” распоряжение от 11 декабря № 486 по призначння Т.Юрьевой председателем Веселовской районной государственной администрации Запорожской области.

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