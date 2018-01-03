Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили просил суд признать противоправной и незаконной бездеятельность Госмиграционной службы Украины относительно рассмотрения жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите. Защита Саакашвили намерена обжаловать решение Фото: EPA Политик просил признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС относительно рассмотрения жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.Заседание продолжалось почти три часа. Защита Саакашвили намерена обжаловать решение.Политик получил украинское гражданство в мае 2015 года.В июле 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в Грузии открыты уголовные производства.10 сентября Саакашвили вместе с соратниками сумел из Польши прорваться в Украину через пункт пропуска "Шегини". Мостиский районный суд Львовской области признал его виновным в незаконном пересечении границы и обязал выплатить штраф в размере 3400 грн. Защита политика обжаловала решение.11 сентября адвокат Саакашвили обратился в Государственную миграционную службу с прошением о предоставлении политику политического убежища в Украине. Защитник сообщил, что ведомство должно было дать ответ в течение суток.Выдачи Саакашвили требует Грузия, Тбилиси уже направлял в Киев несколько официальных запросов по этому поводу. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани, Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014-м и 2015 годах.Во время рассмотрения прошения о дополнительной защите экстрадиция Саакашвили была невозможна, заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко.24 октября Луценко сообщил, что Государственная миграционная служба Украины отказала экс-президенту Грузии в политическом убежище. "Поэтому сейчас Саакашвили апатрид (лицо без гражданства. – )", – сказал Луценко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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