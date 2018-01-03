|
Суд отказал в удовлетворении иска Саакашвили к Госмиграционной службе
|
03.01.2018 18:19
|
Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили просил суд признать
противоправной и незаконной бездеятельность Госмиграционной службы
Украины относительно рассмотрения жалобы и сообщения об отказе в
оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем
или лицом, нуждающимся в дополнительной защите. Защита Саакашвили
намерена обжаловать решение Фото: EPA Политик просил признать
противоправной и незаконной бездеятельность ГМС относительно
рассмотрения жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов
для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, нуждающимся
в дополнительной защите.Заседание продолжалось почти три часа.
Защита Саакашвили намерена обжаловать решение.Политик получил
украинское гражданство в мае 2015 года.В июле 2017 года, когда
Саакашвили находился в США, президент Украины Петр
Порошенко издал приказ о потере им гражданства на
основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу
Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в
Грузии открыты уголовные производства.10 сентября Саакашвили вместе
с соратниками сумел из Польши прорваться в Украину через
пункт пропуска "Шегини". Мостиский районный суд Львовской
области признал его виновным в незаконном
пересечении границы и обязал выплатить штраф в размере 3400
грн. Защита политика обжаловала решение.11
сентября адвокат Саакашвили обратился в
Государственную миграционную службу с прошением о
предоставлении политику политического убежища в Украине. Защитник
сообщил, что ведомство должно было дать ответ в течение
суток.Выдачи Саакашвили требует Грузия, Тбилиси уже
направлял в Киев несколько официальных запросов по этому
поводу. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани,
Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014-м и 2015
годах.Во время рассмотрения прошения о дополнительной
защите экстрадиция Саакашвили была невозможна, заявлял
генпрокурор Украины Юрий Луценко.24 октября Луценко сообщил,
что Государственная миграционная служба Украины
отказала экс-президенту Грузии в политическом убежище.
"Поэтому сейчас Саакашвили апатрид (лицо без
гражданства. – )", – сказал Луценко.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира