Данные экспертизы исключают версию об изнасиловании

По словам руководителя пресс-службы Нацполиции Киевской области Николая Жуковича, данные экспертизы исключают версию об изнасиловании, передает УНИАН .

"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти" , - сказал Жукович.

Он добавил, что на данный момент нет окончательных результатов СМЭ.

"По предварительной версии она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран" , - отметил Жукович.

Кроме того, он опроверг слухи, что якобы прежний председатель Вышгородского районного суда, который является дядей Россошанского - осужденного за совершение ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской в 2015 году - с семьей выехал в Россию.

"Никто никуда не убегал и не выезжал, по крайней мере, на вчерашний вечер" , - добавил глава пресс-службы киевской полиции.

Также он добавил, что все лица из круга знакомых Ноздровской, которых сейчас опрашивает полиция, находятся в Украине.

Напомним, что тело Ирины Ноздровской было найдено в Вышгородском районе Киевской области . Перед этим, 30 декабря Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск. В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря.

Дочь погибшей сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась. Последний раз связь с ней родственники имели около 17:00, после чего ее телефон был отключен.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский.

В мае 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали и она сообщала об этом в полицию.

Смерть юристки Ирины Ноздровской в Киевской области полиция квалифицировала как умышленное убийство и открыла уголовное производство.