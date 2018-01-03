Если раньше вмешательство США в российско-украинский конфликт было завуалированным, то теперь американцы, грубо говоря, уже напрямую влезли в этот конфликт.

А как Путин будет реагировать на поставку Украине летального вооружения? Да никак. Сейчас ему важно удержать Америку от жестких санкций, новый пакет которых будут принимать в феврале. В 2016 году ВВС назвал Путина самым богатым человеком мира, следовательно сейчас главная задача российского президента – сохранить этот статус, пишет Тарас Березовец для «Нового времени», информирует еizvestia.com.

Кроме того, Путину очень важно, чтобы у него не забрали возможность проведения Чемпионата мира по футболу. Шансы на то, что ФИФА таки попытается доказать факты коррупции, действительно нулевые. Но надежда все же остается и Путин будет из-за этого нервничать.

Можно на 90% утверждать, что четвертый срок станет последним в карьере Путина, и он посвятит его защите своих активов и поискам преемника. Шансы на пятый срок практически мизерны, а четвертый Путин будет совсем отличаться от третьего. Если третий Путин развязал войну в Украине, Сирии и вел себя довольно вызывающе и агрессивно, то четвертый будет неким миротворцем, который попытается всячески уладить конфликты с Западом.

Успех с передачей украинских заложников в конце этого года – это сигнал от Путина, что он хочет договариваться и хочет избежать обострения санкций. Поэтому это подпитывает Минский формат и усиливает позиции Франции и Германии.

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