Американская актриса Эмбер Херд и миллиардер Илон Маск провели время вместе. Херд продолжает общаться с Маском Фото: amberheard / Instagram Фото разместили на странице ресторана El Taringa в Instagram. What an inspiration to have had Kimbal Musk and his family with us at Taringa. Thank you for sharing your insights on sustainable supply chains * The Kitchen * and all its concept is a model to follow. . Memorable night!!! . #buenviaje #eresloquecomes #lahistoriadetrasdecadaproducto #chile #invernaderonatural #plantarpsracosechar #oficio #campesino @eltaringa @taringuita Публикация от El Taringa (@eltaringa) Дек 29, 2017 at 7:28 PST На снимке запечатлены Херд, Илон Маск и его брат Кимбала Маск.О завершении романа Херд и Маск сообщали в своих микроблогах.Отец Херд говорил, что его дочь хотела бы выйти за Маска замуж.В 2016 году Херд развелась с актером Джонни Деппом. Она подала на развод через два дня после смерти матери Деппа.Эмбер Херд и Джонни Депп поженились 3 февраля 2015 года после трехлетнего романа, начавшегося на съемках фильма "Ромовый дневник". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки херд маск илон taringa эмбер Теги: