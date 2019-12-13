Publishing Photography Competition 2019: лучшие научные фото года
13.12.2019 19:37
Publishing Photography Competition 2019: лучшие научные фото года
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13.12.2019
планета Земля
vokrugsveta.ua
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Метки: природа, животные, наука, фотоконкурсы.
Publishing Photography Competition 2019: лучшие научные фото года
Абсолютным победителем конкурса Publishing Photography Competition 2019 от ведущего научного общества Великобритании стала работа Алекса Лабуды — «Квантовые капли» (см. заглавное фото). На нем изображены три постоянно подпрыгивающие капли силиконового масла, поведение которых иллюстрирует ключевую теорию квантовой физики. Фото Алекса Лабуды стало лучшим в категории Micro-Imaging. Также на конкурсе были представлены работы, относящиеся к науке об окружающей среде, климатологии, поведению животных и астрономии.
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