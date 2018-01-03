По предварительным результатам экспертизы на теле Ноздровской обнаружены колото-резаные раны, подозреваемых пока нет

Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, на теле юриста Ирины Ноздровской обнаружены колото-резаные раны, однако окончательная причина смерти пока не установлена, информируют в Национальной полиции Киевской области.

"У нас нет еще окончательной официальной экспертизы. Данные предварительные. Нет окончательной (установленной причины смерти – ИФ). Там есть колото-резанные раны, но от чего именно она умерла, еще не можем сказать", - сообщил начальник отдела коммуникации Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, версия об изнасиловании отброшена. Как отметил Н.Жукович, правоохранители отрабатывают остальные версии, подозреваемых пока нет.

Отвечая на вопрос, когда следует ожидать окончательные результаты экспертизы, глава пресс-службы Нацполиции сообщил: "Не мы ее проводим. Мы думаем, что в пятницу будут какие-то результаты расследования нашего".

Как сообщалось, адвокат И.Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского района, была найдена мертвой в реке 1 января. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

2 января народный депутат (фракция "БПП") Мустфа Найем сообщил, что И.Ноздровская долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, которую сбил пьяный племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский, за что часто подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников. "В июне этого года ей таки удалось добиться справедливости – Д.Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы - суд отказал адвокатам убийцы, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: "Ты плохо кончишь". А через два дня, в пятницу, 29 декабря, Ирина пропала", - рассказал М.Найем.

Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов в тот же день сообщил, что И.Ноздровская не обращалась в правоохранительные органы с заявлениями об угрозах в ее адрес. Однако следствие не рассматривает версию ее самоубийства.

Тогда же Н.Жукович проинформировал, что основных версий убийства у следствия четыре: "Это, как я уже сказал, ее профессиональная деятельность. Вторая – уже более конкретизированная, по последнему делу по факту дорожно-транспортного происшествия. Следующая – хулиганство. И еще одна версия – это то, что ее хотел кто-то изнасиловать".

Вместе с тем, М.Найем сообщил, что после проведения предварительной судебно-медицинской экспертизы версия о самоубийстве не рассматривается, поскольку на теле погибшей обнаружены следы насильственной смерти и отпала также версия об изнасиловании. По его словам, следствие отрабатывает 3 основные версии убийства: 1) убийство в связи с делом Россошанского 2) убийство правозащитника на профессиональной почве 3) бытовой конфликт.