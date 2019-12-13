Подозреваемый в покушении на Шеремета - мародёр с АТО. Видео
13.12.2019 19:40
Ветеран АТО Владислав Грищенко с позывным "Буча", который вместе с женой "Пумой" может быть связан с убийством журналиста Павла Шеремета, занимался мародерством на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила журналист Татьяна Заровная в Facebook.
"Нашла! Похоже, это он и есть - мародер Буча (которому жена Пума звонила в СИЗО, чтобы обрадовать самоубийством побратима, вызванного на допрос). В 2014 году на мародерство в Песках принято было закрывать глаза. Всякий, кто позволял себе сказать слово против, сильно рисковал", - пишет она.
Как отмечает Заровная, в сети было найдено видео, на котором человек, "как 2 капли воды похожий на Бучу", вместе с сослуживцами ограбил дом известного бизнесмена Владимира Разумовского в Песках в Донецкой области.
После чего, семью Разумовского начали шантажировать подрывом дома.
"Цитата: "— Я жила там с мужем и детьми, мой муж тоже никогда не состоял в Партии регионов
— Вас интересует дом в Песках по улице Зеленой?
— Да, это мой дом.
— Его собираются заминировать и взорвать.
— Зачем?
— Там живут регионалы.
— Что нужно сделать, чтобы дом не взорвали? Я хотела бы забрать детские фотографии и рисунки, это часть нашей жизни.
— Я сейчас поговорю с ребятами. Если разрешат, Вы напишите мне список и я вам отправлю новой почтой. Вы — гражданское лицо, Вас туда не пустят
— А могу я приехать туда вместе с Вами, чтобы самой собрать вещи?
— Сейчас поговорю с ребятами и перезвоню. SMS 2 (стилистика автора сохранена):
Ирина Николаевна! скидую вам, номер счета приват-банка. Человек подставной, его не проверите. на этот счет 20 тис.у.е в гривнах, на перевод ровно сутки, иначе ви понимаете. проходит перевод вас туда провезут. будет шум вокруг, дома нет.ждем. разговор после перевода", - говорится в посте.
По мнению журналистки, именно мародерством можно объяснить деньги, найденные у Пумы и Бучи, а не гонораром за заказной подрыв.
"Кстати, вот и версия для защиты Пумы и Бучи - может, их обогащение вовсе и не гонорар за заказные подрывы?
Мародерством в АТО тоже можно объяснить квартиры и машины...", - отмечает она.
Во время "нормандской встречи" президент России Владимир Путин дважды упоминал проходящие в Киеве на Майдане Независимости акции протеста. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в эфире программы "Право на власть" на "1+1".
"Во время этой дискуссии президент Российской Федерации Путин дважды спрашивал, как мы можем вести переговоры, как можем это обещать, когда именно в этот момент у нас там, на Майдане, стоят активисты, люди, которые ставят к президенту определенные требования", - отметил Богдан.
По его словам, упоминания об акциях на Майдане "ухудшали переговорную позицию".