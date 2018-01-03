|Саакашвили обвинил СБУ в проведении экспертизы переговоров с Курченко без образца голоса
|03.01.2018 18:32
|
Лидер "Руха новых сил" заявил, что провела экспертизу записей его переговоров с бизнесменом Сергеем без образца голоса политика, передает со ссылкой на .
"Сегодня предъявили сведения так называемой экспертизы по моему разговору с . меня вызывала на допрос, чтобы сдать образец голоса. Они, не получив моего голоса, провели экспертизу", - заявил Саакакшвили.
Напомним, ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что экспертиза подтвердила подлинность голосов Саакашвили и на записях ГПУ.
"Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия", - отметила Сарган.
До этого предполагалось, что записи разговоров Саакашвили с являются сочетанием элементов разных разговоров. В начале декабря следствие обнародовало записи, на основании которых утверждало, что стороны договаривались о сотрудничестве.