Лидер "Руха новых сил" заявил, что провела экспертизу записей его переговоров с бизнесменом Сергеем без образца голоса политика, передает со ссылкой на .

"Сегодня предъявили сведения так называемой экспертизы по моему разговору с . меня вызывала на допрос, чтобы сдать образец голоса. Они, не получив моего голоса, провели экспертизу", - заявил Саакакшвили.

Напомним, ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что экспертиза подтвердила подлинность голосов Саакашвили и на записях ГПУ.

"Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия", - отметила Сарган.

До этого предполагалось, что записи разговоров Саакашвили с являются сочетанием элементов разных разговоров. В начале декабря следствие обнародовало записи, на основании которых утверждало, что стороны договаривались о сотрудничестве.

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